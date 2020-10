Kolda : Le ministre Moussa Baldé au chevet de la famille d'Abdoulaye Baldé tué en Libye

Le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural (Maer) était hier dimanche à Guiro Yéro Bocar au chevet de la famille d'Abdoulaye Baldé tué en Libye en août dernier. Moussa Baldé a rencontré la famille du défunt pour lui présenter ses condoléances et lui apporter son soutien moral et financier en guise de consolation.





Idrissa Baldé, le grand frère d'Abdoulaye, a saisi l'occasion pour remercier le ministre et président du Conseil départemental de Kolda d'être venu, jusqu'à la famille, constater de visu les raisons qui ont poussé son frère à l'émigration clandestine.





En effet, le jeune émigrant est un orphelin total. Il vivait avec son grand frère dans une maison composée de trois cases en banco. Dans le souci d'améliorer les conditions de vie de la famille, il a convaincu le grand frère d'emprunter les voies de l'émigration. Il était célibataire sans enfant.