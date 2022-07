Kolda : Les prix des moutons jugés trop élevés

Les prix des moutons chers à Kolda

Dans la capitale du Fouladou, les populations se plaignent de la cherté des prix des moutons. Ces bêtes sont cédées à des prix différents, allant de cent mille à six cent cinquante mille francs CFA.





Au grand foirail installé au quartier Bouna élevage dans la commune de Kolda, les acheteurs qui font des va-et-vient ne cessent de se plaindre des prix jugés trop élevés. " Cette année les moutons sont trop chers ici, même les plus petits sont vendus à des prix très chers" se désole Mouhamadou Sow Kandé. Ce chef de ménage dit avoir fait quatre jours de rotation sans encore trouver un mouton à cause des prix chers. Lui emboîtant le pas, Aissatou Baldé accompagnée de son mari, appelle le gouvernement à trouver un système pour permettre aux chefs de ménage démunis de trouver des moutons et sacrifier à la tradition.