Kolda : Plusieurs localités privées d'électricité

Dans la vile de Kolda, plusieurs quartiers sont restés sans électricité la journée de ce mercredi. Depuis les premières heures de la matinée, le courant électrique n'était pas au rendez-vous dans les habitations et autres lieux de service. La situation a perturbé le fonctionnement de certains services et surtout les ateliers de couture et de la menuiserie métallique. Certaines personnes se disent désolées de n'avoir pas suivi en direct les événements liés à la convocation du leader national du parti Pastef par la justice.

Du côté de la Senelec, cette coupure d'électricité est justifiée par des travaux de remplacement de certains poteaux électriques. Dans tous les cas, les populations sont restées longtemps privées de courant en cette période de canicule. Et certaines personnes accusent la Senelec de vouloir empêcher les uns et les autres de suivre les chaînes de télévision qui retransmettaient en direct l'affaire Ousmane Sonko.

C'est en début de soirée, après 14 h, que le courant a commencé à revenir à la normale.