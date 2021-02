Kolda : Toujours pas de nouvelles de l'enseignant porté disparu depuis six jours

Disparition d'un enseignant à Medina Yoro Foula

Porté disparu depuis le mercredi 10 février dernier, M. Ndiaye ne donne toujours pas signe de vie. Depuis cette date, les recherches se poursuivent et jusque-là sans succès.

Camarades, enseignants, populations, élus locaux, forces de sécurité, tous s'activent à retrouver cet enseignant de l'école élémentaire du village de Saré Moussayel dans la commune rurale de Badion département de Médina Yoro Foula. Toute cette contrée de la région de Kolda est plongée dans la tristesse et le désarroi. Du côté de l'inspection de l'éducation et de la formation (Ief), on ne sait plus à quel saint se vouer.

Ses parents venus du département de Kaolack d'où M. Ndiaye est originaire, sont aussi impliqués dans les recherches.