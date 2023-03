Kolda : Trois prix appliqués un kilogramme de sucre

En cette période de ramadan, le sucre en poudre est moins visible dans les boutiques et autres étalages. Pire, le sucre en poudre disponible est vendu à des prix différenciés. Si certains commerçants vendent le kilogramme à 600 f CFA , d'autres cèdent ce même kilogramme à 650 FCFA. Un tour dans certains quartiers périphériques de la ville a permis de constater que dans cette zone, le kilogramme du sucre en poudre est vendu à 700 FCFA. Une situation déplorée par les chefs de ménage qui invitent le service régional du commerce au contrôle des prix homologués.



D'ailleurs chez les commerçants grossistes, le sac de sucre en poudre est vendu entre 29.000 et 30.000 FCFA. A signaler que ces différents prix sont revus à la hausse depuis la veille et le début de ce mois béni de ramadan. Malgré tout, les consommateurs continuent à s'en procurer pour assurer un bon ramadan.