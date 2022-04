Kolda : Un an après la mort d'une gérante de débit de boissons alcoolisées, la famille dépoussière le dossier

07 avril 2021 - 07 avril 2022, voilà déjà un an jour pour jour que décédait madame Fofou née Kinta Sika au quartier Saré Kémo dans la commune de Kolda. Cette dame gérante d'un débit de boisson alcoolisée, a rendu l'âme subitement dans une opération de fouilles de la police dans son domicile. Une mort que sa famille peine à digérer et cherche à comprendre les véritables mobiles.





Depuis lors, ses parents sont sans réponse malgré une plainte déposée selon le FRAPP de Kolda qui est monté au créneau pour réclamer justice autour de cette mort. Un silence total du côté des autorités, mettant la famille de la défunte dans la tristesse et la désolation. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la section FRAPP de Kolda appelle la justice à faire sont travail suite à la plainte de la famille de Kinta Sika. Dans la foulée, le FRAPP de Kolda dépoussière le dossier Dominique Lopy, ce jeune citoyen mort dans le locaux du commissariat de Kolda alors qu'il était en garde à vue. C'était le 12 avril 2007 et depuis lors, mystère et boule de gomme autour de sa mort malgré les différents agissements de sa famille qui réclame justice.