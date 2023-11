Kolda: Un Bissau-Guinéen vole le bouc de son grand frère pour consommer de la viande grillée

Le commissariat central de Kolda a démantelé un gang s'activant dans le trafic de drogue et le vol de bétail. Ainsi les hommes du commissaire Lat Dior Sall ont arrêté deux malfaiteurs avant de saisir un kilogramme de chanvre indien. Détails !





Tout a commencé lorsque le limier en chef de la capitale du Fouladou a reçu une information relative à l'existence d’un vaste réseau de trafic de chanvre indien au quartier Sinthia-Gadapara d'après des sources de Seneweb.





La mission de filature a permis aux policiers d'apercevoir quatre personnes sous un arbre. Ayant senti le coup, ces suspects ont tenté de prendre la fuite.





Mais les hommes du commissaire Sall ont réussi à mettre la main sur deux des fugitifs. Il s'agit du ressortissant bissau-guinéen S.Boira et M.Mballo de nationalité sénégalaise.





Les limiers ont procédé à la saisie d'un kilogramme de chanvre indien, deux ciseaux et du papier ciment et deux téléphones portables, une moto-Jakarta, et un bouc de couleur marron selon des sources de Seneweb.





Interrogé sur procès-verbal, le Bissau-Guinéen avoue avoir volé le bouc au domicile de son grand-frère.





" E.B se trouve à Dakar. J'ai profité de l'absence de mon grand-frère pour voler son bouc. Nous étions sur le point de l’égorger pour notre consommation" confesse S.Boira









Au terme de l'enquête, le duo incriminé a été déféré le lundi 6 novembre 2023 pour association de malfaiteurs, vol de bétail et offre et cession de chanvre indien.