Kolda : Un conducteur de moto Jakarta et sa cliente mortellement heurtés par un camion

Le Jakartaman et sa cliente tués par un camion

Un drame s'est passé sur la route menant à l'aéroport de Kolda à partir du centre ville. Un jeune conducteur de moto Jakarta qui avait à son bord une cliente, a rencontré un camion à hauteur du virage du camp militaire. L'irréparable s'est produit quand le Jakartaman qui roulait à toute vitesse a vu trop tard le camion qui circulait dans le sens opposé.