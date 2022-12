Kolda : un dealer et un jakartaman arrêtés en possession de 3,5 kg de yamba

Venus à Kolda pour se ravitailler en drogue, le dealer A.Diallo et son compère O.Mané ne rentreront pas sitôt dans leur village situé dans la commune de Médina Chérif. Tout juste après avoir acquis 3,5 kg de chanvre indien auprès d'un fournisseur, les deux malfaiteurs, à bord d’une moto Jakarta, ont pris le chemin du retour.



Cependant, les deux voyageurs ont eu la malchance de tomber sur une patrouille du commissariat central de la capitale du Fouladou vers 19h45. Aussitôt, le conducteur a accéléré sa moto, selon des sources de Seneweb.



Mais c'était sans compter avec la détermination et la ténacité des hommes du commissaire Malick Dieng qui se sont lancés aux trousses des fugitifs.



Il a fallu quelques minutes aux limiers pour mettre fin à la cavale des deux voyageurs.



La fouille, effectuée dans le sac à dos de A.Diallo, s'est soldée par la découverte de trois sachets plastiques contenant 3,5 kg de chanvre indien, de la variété "fogny". Ce dernier a été arrêté pour trafic de drogue ainsi que le conducteur de moto Jakarta pour complicité.



Entendus sur procès-verbal, les deux mis en cause ont reconnu sans ambages les faits. Seneweb a appris que le dealer A.Diallo a même décliné l'identité de son fournisseur. La drogue saisie et la moto jakarta ont été mises sous scellé.