Kolda : Un enseignant heurte un tracteur et meurt sur le coup

Warta Mansaly est mort dans un accident de la circulation. Cet enseignant qui fait office de surveillant général au lycée d'Adeane dans le département de Ziguinchor, a fait un choc sur la route en partance sur Kolda.



A bord de sa moto, il a heurté la caisse d'un tracteur stationné sur la rive de la route. Warta Mansaly a rendu l'âme sur le coup à cause de la violence du choc. Les faits se sont déroulés hier vendredi soir vers 19 h, à hauteur du village de Saré Niako sur la RN 6. Dans la pénombre, la victime est restée seule sur le lieu, avant d'être découverte et récupérée par un chauffeur venant de Ziguinchor pour Kolda.