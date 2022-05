Kolda : Un enseignant meurt en pleine activité de sport

Modou Fall comme c'est de lui qu'il s'agit, a rendu l'âme suite à un malaise qu'il a eu au moment où il faisait du sport. Selon notre informateur, c'est en pleine activité que cet homme est tombé en syncope. Évacué à l'hôpital régional, le médecin a constaté un corps sans vie.