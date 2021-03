Kolda : Un Guinéen arrêté avec 100 kg de cannabis, son acolyte activement recherché

La Brigade régionale de stupéfiants de Kolda a fait une importante saisie de drogue, ce vendredi. En effet, ce démembrement de la Direction de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Docrtis) a appréhendé, dans la nuit du 19 mars, un convoyeur guinéen avec 100 kg de cannabis. La drogue et les deux motocyclettes qui servaient au convoyage, ont été saisies.L’un des deux convoyeurs, de nationalité guinéenne, a ainsi été arrêté et gardé à vue pour trafic international de drogue et association de malfaiteurs, indique la Docrtis. Quant à son acolyte qui a réussi à s’échapper, il est activement recherché par la brigade régionale de Stup’ qui a ouvert une enquête.