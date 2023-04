Kolda : Un médecin agressé à sa sortie d'une banque

Cela s'est produit ce vendredi soir en plein centre-ville dans la commune de Kolda. Dr Jonas comme c'est de lui qu'il s'agit, a été victime d'une agression de la part de Bassirou Sarr. C'est à sa sortie d'une banque de la place que le médecin s'est introduit dans le marché central sans savoir qu'un homme le suivait. A la hauteur de quelques cantines en présence des commerçants, l'agresseur a tenté d'arracher le sac du médecin.