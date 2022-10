Kolda : Un véhicule des sapeurs-pompiers heurte mortellement un boutiquier

Un drame s'est passé vers 19 h30 ce mardi dans la commune de Kolda, précisément au quartier Hilèle non loin du cantonnement des soldats du feu. Un véhicule des sapeurs-pompiers qui revenait au camp, a heurté un jeune boutiquier qui rentrait chez lui à bord d'une moto.