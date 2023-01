Kolda : Un véhicule particulier heurte mortellement une élève sur la RN6

Un accident de la circulation a causé la mort sur place d'une élève ce jeudi soir à Dabo chef-lieu de commune. La victime qui répondait au nom de Sadio Baldé de la classe de 6em B au CEM de Dabo revenait le soir à l'école pour faire un devoir d'anglais. Un voyage sans retour car Sadio a été heurté à mort par un véhicule particulier qui roulait derrière cette fille accompagnée de sa copine Fatoumata Baldé, aussi, élève en classe de 6em E dans le même établissement. Cette fille gravement blessé par ce même véhicule, est en soins intensifs à l'hôpital régional de kolda.

Sadio Baldé qui a beaucoup saigné sur place n'a pas pu être sauvée par les premiers secours. Et notre source de dire que le chauffeur du véhicule arrêté par la gendarmerie, dégageait une odeur d'alcool. Du coup, le collège d'enseignement moyen (CEM) de Dabo est dans un deuil qui plonge tout le corps enseignant, l'administration et les élèves dans l'émoi et la consternation.