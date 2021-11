Kolda : Une ASP placée sous mandat de dépôt pour coup et blessure volontaires sur sa voisine

Aissatou Diallo est placée sous mandat de dépôt par le tribunal de grande instance de Kolda. Cette ASP de profession est poursuivie pour coups et blessures volontaires sur une dame avec qui elle partage le même bâtiment au quartier Saré Kémo dans la commune de Kolda.





Les deux dames qui habitent ensemble et vivent chacune dans sa chambre, sont à couteaux tirés depuis un certain temps. De file en aiguille, elles en sont venues aux mains. Et l'une qui s'est procuré un certificat médical a porté plainte contre l'ASP. Cette dernière est arrêtée et placée sous mandat de dépôt. A la citade du silence où elle séjourne avec son bébé, Aissatou Diallo réfléchit sur son sort en attendant de passer devant la barre.