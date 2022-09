Kolda : Une femme émigrée tuée, son corps jeté dans la brousse

Découverte macabre dans la brousse à la sortie de la ville de Kolda sur la route de Fafacourou. Le corps sans vie d'une femme a été découvert non loin de la route par des passants.





La victime est une dame qui vivait en France depuis plus de dix ans, et qui revenait dans son village natal Saré Demba Touré, département de Médina Yoro Foulah, région de Kolda. Aminata Touré plus connue sous le nom de Méta comme c'est d'elle qu'il s'agit, a fait escale à Mbour avant de quitter hier vendredi pour regagner son village. Dans un récit glaçant, sa grande sœur Mariama Touré affirme avoir discuté au téléphone avec la victime qui dit prendre départ sur Kolda. "C'est à 06 h du matin de ce samedi, que j'ai reçu un appel me signifiant qu'une femme est tuée dans la brousse mais qu'elle ressemble à ma petite sœur. Ainsi, je me suis rendue sur les lieux en compagnie de la gendarmerie pour constater un corps sans vie avec du sang qui sortait de partout", a raconté Mariama Touré dans une voix tremblotante de tristesse. Alertés, les sapeurs-pompiers ont évacué le corps pour le déposer à la morgue de l'hôpital régional de kolda.