Korité 2021: Les tailleurs se frottent les mains

Les tailleurs n’ont pas été épargnés par les effets de la Covid-19. Mais un vent d’espoir souffle sur leurs activités, depuis quelque temps. La météo financière est même plus clémente, avec la célébration de la fête de la Korité prévue ce jeudi 13 mai. Les familles sont aussi dans les préparatifs.





Fatou Bané alias «Bané Style» gère un atelier de couture à Ouagou Niayes. Informée de l’objet de notre visite, elle souligne que la donne a changé. «Moi, je dirai que les choses marchent plus ou moins. Mais c’est mieux que l’année 2020.Tant qu’on a quelque chose à poser sur la machine, c’est bien. Tout le monde sait que la Korité est une fête pour les enfants. Mais à aucun moment, on ne peut exclure les grandes personnes. Cependant, la Tabaski, c’est encore mieux pour nous ; ‘’dafay nekh’’. Toutefois, on y trouve notre compte», déclare-t-elle.





Avant de poursuivre : «Ici, c’est la ruée des grandes dames. Le ‘’vert Sénégal’’ est le plus prisé. Je ne peux même pas compter combien de fois j’ai cousu cette couleur pour des tailles-basses. En tout cas, je m’y vois dedans. Vraiment, c’est joli et c’est tendance. Et les clientes sont là. Ce qui n’était pas le cas l’année dernière.»





Néanmoins, avec l’approche de la fête, les commandes peinent à être livrées à temps. Ainsi, certains tailleurs ont commencé à faire de leur mieux afin d’honorer leurs engagements. Assis devant sa machine, Ndiawar, le ruban de centimètre autour du cou, est très concentré dans son travail. Observant une pause, il affirme : «Ça fait maintenant cinq jours qu’on a commencé à veiller pour que tout soit prêt avant la fête de Korité. Car cette année, les effets de la Covid-19 ont diminué.»





Selon lui, le fait de ne pas respecter les rendez-vous donnés aux clients relève d’un manque de professionnalisme. «Personne ne doit prendre ce qu’il ne peut pas finir à temps. Ici, nous respectons nos engagements, les rendez-vous aussi», fait-il remarquer avant de continuer son travail avec entrain.