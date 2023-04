Korité 2023 à Ziguinchor : Les imams de Kandialang et de Kénia interpellent sur la crise des valeurs

À Ziguinchor, une partie de la communauté musulmane a célébré l'Eid El Fitr ou Korité ce vendredi, marquant la fin du mois béni de ramadan.





À la mosquée de Kénia, comme au terrain de basket de Kandialang, ils sont nombreux les fidèles à effectuer cette démarche de foi. Cette occasion a été saisie par les imams Cheikh Tidiane Diédhiou de Kénia et Abdoul Hamid Diédhiou de Kandialang pour interpeller sur la crise des valeurs.





L'imam de la mosquée de Kandialang est revenu sur la tension sociopolitique dans le pays qui est à l'origine de toutes les perturbations notées. "Aujourd'hui, personne ne peut dormir tranquillement, personne n'est à l'aise", dit-il.





Abdoul Hamid Diédhiou exhorte ainsi tout un chacun à éviter toute forme de violence. Tous, autorités comme citoyens, doivent travailler à préserver la paix et les acquis légués par les anciens, les valeurs de cohésion, d'unité, de solidarité entre autres. "Tout citoyen de ce pays est garant de la sécurité de la nation. Chacun doit travailler pour la sécurité du pays. Si le pays n'est pas dans la sécurité, il y aura division", prévient l'imam de la mosquée de Kandialang.





Le chef religieux invite ainsi les autorités et les imams à parler et a inviter les populations à cultiver la paix et la quiétude. Les jeunes sont incités à un retour aux valeurs et à préserver tous les biens de la nation, et arrêter toutes les destructions afin que les futures générations puissent en bénéficier.

L'imam de la mosquée de Kénia a, quant à lui, insisté sur l'éducation des enfants. Une éducation qui commence à la maison, rappelle Cheikh Tidiane Diédhiou surtout sur la responsabilité et le rôle des femmes dans ce sens. "Une fois que le père de famille sort, c'est la femme qui assure l'intérim. Elle doit s'occuper de l'éducation des enfants, surtout des jeunes filles. Ces dernières doivent être éduquées sur le port vestimentaire".





Cheikh Tidiane Diédhiou n'a pas manqué d'interpeller sur la situation politique "qui est critique ". Cependant, il espère que les gens vont revenir à de meilleurs sentiments et appelle à la préservation de la paix et à l'apaisement du climat politique.





Selon l'imam de Kénia, il faut se tourner vers Dieu et l'adorer davantage pour aspirer à une véritable paix. Travailler à la restauration des valeurs pour ce pays de la Téranga chanté partout, préconise le chef religieux.