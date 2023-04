Korité: Dr Papa Amadou Ndiaye apporte son appui aux femmes de Thiès

L’Eid El Fitr constitue pour de nombreux musulmans sénégalais, des moments de sollicitude envers Dieu, mais également des occasions où la solidarité est agissante et le partage une réalité.





Le Dr Papa Amadou Ndiaye, Ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, n’a pas dérogé á la règle en cette occasion de fête musulmane communément appelée Korité marquant la fin du jeûne musulman. Docteur Ndiaye a ainsi offert plusieurs tonnes de pommes de terre, d’oignons et un appui financier conséquent aux femmes de la cité du rail.





En effet, Docteur Ndiaye comme on l’appelle affectueusement dans la capitale du rail, a encore “recidivé” en cassant sa tirelire pour appuyer ses concitoyennes de terroir mais également soutenir les plus nécessiteux. Le ministre a offert des sacs de pommes de terre, d’oignons et appuyé financièrement plusieurs ménages à l’occasion de la fête de korité.





Soutien inconditionnel du Président Macky Sall, le fondateur des groupements ACCESS Thiès et ACCESS Touba, Papa Amadou Ndiaye a aussi mis à la disposition de ses «amazones» de l’économie solidaire une importante quantité de denrées alimentaires pour les accompagner dans cette quête permanente de bien être.