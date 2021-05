Korité et Ascension fêtées le même jour: « Un symbole du dialogue interreligieux », selon Macky Sall

La Korité (fin du mois Ramadan) et l’Ascension (marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel), seront fêtées le même jour cette année. Un « symbole du dialogue interreligieux » selon le président de la République, Macky Sall qui a profité du conseil des ministres de ce mercredi pour adresser ses vœux aux deux communautés religieuses.« Le Chef de l’Etat souligne que cette année, la Korité coïncide avec la Fête de l’Ascension et adresse ses chaleureuses félicitations à la communauté chrétienne. La célébration de ces deux fêtes marque un symbole du dialogue interreligieux, qu’il convient de consolider en permanence. (...) Le Président de la République prie, avec la Nation, pour un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité », renseigne le communiqué du conseil des ministres.