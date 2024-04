Korité : le père de famille vole cinq sacs d’oignons pour…

D. K. Diouf, qui croupit en prison, a passé la fête de l'Aïd El-Fitr ou Korité loin de sa famille. Pourtant, le père de famille s’était débrouillé pour passer une belle fête (rupture du jeûne) en compagnie de son épouse et de ses enfants.



Selon L’Observateur, il a poussé le bouchon un peu trop loin car renseigne la source le prévenu a volé cinq sacs d’oignons. Pour commettre son forfait, relate le quotidien d’information, il a puisé dans les récoltes du célèbre homme d’affaires de Joal, Moussa Keita.



Un plan que le prévenu a mûri la veille de la Korité, souligne L’Obs : « Le mardi 9 avril, aux environs de 15 heures, il se rend dans les champs d’oignons. Sur place, après s’être entouré de toutes les garanties qu’aucun individu ne traîne dans les alentours, il se met à ramasser les oignons et procède au remplissage de ses cinq sacs qu’il dissimule sous son boubou. »



Direction le marché central de la localité pour vendre le produit. Seulement, le voleur sera surpris par le gardien des lieux alors qu’il acheminait la marchandise. Surpris en flagrant délit, Diouf lâche les sacs et tente de fuir.



Avisés de la situation, les enfants du propriétaire du champs se lancent à ses trousses. Le voleur sera appréhendé et conduit à la Brigade de gendarmerie de Joal.



Face aux enquêteurs, Diouf a tout avoué. Il a également reconnu qu’il n’était pas à son coup d’essai. Mais, pour se dédouaner, le père de famille a déclaré « qu’il ne pouvait pas voir sa famille supporter la faim le jour de la Korité », repris par le journal.



Déféré au terme de la durée légale de sa garde à vue, il a été placé sous mandat de dépôt.