Koumpentoum: Deux morts dans un accident de la circulation

La fin du week-end a été assombrie, ce dimanche, dans la commune de Bamba Thialen, département de Koumpentoum, par un accident de la circulation qui a fait deux morts et quatre blessés.



L’accident s’est produit vers 13 h, entre deux véhicules qui sont entrés en collision.



Alertés les sapeurs pompiers et les gendarmes ont rallié les lieux du drame pour procéder au constat des faits et à l’évacuation des corps et des blessés au district sanitaire de Koumpentoum.



Une enquête est déjà ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident mortel.