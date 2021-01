Koumpentoum : La lycéenne retrouvée morte a été écrasée par un camion

On en sait un peu plus sur la mort de la lycéenne Seynabou Diagne portée disparue depuis 10 jours.Retrouvée morte au bord de la route nationale, elle a été fauchée mortellement par un camion malien à l’entrée de Koumpentoum.Selon le quotidien L’Observateur qui ébruite la nouvelle dans sa parution de ce mardi, elle avait fugué du domicile de son tuteur.Elle avait présenté son amant à ses parents qui avaient béni l’union. Mais à un moment donné, elle ne répondait plus aux appels de son amant.Ce qui n’a pas plu à ses parents qui sont entrés dans une colère noire. Alors elle décide de quitter la maison à une heure indue de la nuit.La thèse du suicide est agitée. Selon le chauffeur du camion déféré au parquet, la jeune fille a surgi de nulle part avant de se jeter sur le camion. Elle a été inhumée, hier, à Touba.