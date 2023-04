Koumpentoum : Le PUMA dote 11 communes du département de moulins à mil

11 communes du département de Koumpentoum, dans la région de Tambacounda, ont été dotées de moulins à mil d'une capacité pouvant produire 350 Kg de farine par heure et disposant de 06 marteaux fixe pouvant effectuer 5 500 tours par minute. Ce matériel sophistiqué a été gracieusement offert par le Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers (PUMA).





La cérémonie de remise du matériel s’est déroulée en présence du préfet de Koumpentoum, des maires et du Président du Conseil départemental. Les populations ont pu constater de visu la qualité des machines moulins à mil qui leur ont été offertes par le PUMA. Un grand ouf de soulagement pour ces nombreuses femmes qui se tapaient des kilomètres pour moudre le mil. Selon Bineta Bâ de la commune de Méréto, ces dons sont tombés à pic. "Nous avions tous les problèmes du monde pour moudre nos récoltes. Et avec ces machines puissantes que le PUMA vient de nous offrir, nous sommes soulagées et nos travaux sont allégés toute l'année ’’, déclare la dame propriétaire d'un vaste champ de mil.





Au-delà des moulins, le PUMA a mis à la disposition des bourgades comme Sinthiou Diam Dior, Sylla et Ndiafane, entre autres, une motopompe d'une capacité de 300 m3/h. Cette année, les récoltes ne sont pas bonnes. Le spectre d'une insécurité alimentaire plane sur certaines localités fortement dépendantes des récoltes. Selon Mamadou Diédhiou, chef du département désenclavement du PUMA, leur mission est d'améliorer les conditions de vie des populations frontalières. "Cette cérémonie de remise de moulins entre dans le cadre d’un programme global d'appui aux collectivités territoriales et de l'allègement des travaux des femmes destinées aux territoires frontaliers", soutient-il. Il informe que le PUMA ambitionne de doter les communes frontalières d'équipements d'allègement des travaux domestiques et d’accompagner les femmes de ces communes à travers la mise en place d'activités génératrices de revenus.





Plus de 40 millions de FCFA ont été dégagés par le PUMA pour doter ces 11 communes du département de Koumpentoum de moulins à mil afin d’alléger les souffrances des femmes.