Koumpentoum : Marche pacifique à Payar pour dénoncer un comité de santé contesté

Les habitants de Payar, dans la région de Koumpentoum, ont organisé une marche pacifique autorisée pour protester contre la mise en place d’un comité de santé qu’ils jugent non représentatif et opaque. Initiée par les jeunes du village, cette mobilisation vise à exiger plus de transparence et une meilleure concertation dans la gestion des structures de santé communautaires.





Encadrée par les forces de l’ordre, la manifestation s’est déroulée sans incident. Les participants, munis de pancartes et banderoles, ont scandé des slogans réclamant un comité inclusif. « Ce comité a été mis en place sans consultation des véritables acteurs du terrain. Il ne reflète ni les réalités ni les besoins de notre population », a déclaré Mamadou Diallo, porte-parole des jeunes.





Après avoir déposé un recours auprès du gouverneur de la région, les manifestants sollicitent l’arbitrage du Premier ministre pour dissoudre le comité actuel et en établir un nouveau, plus transparent et représentatif. Ils estiment que cela est crucial pour la crédibilité des instances communautaires et la qualité des services de santé.





Les autorités n’ont pas encore réagi officiellement, mais une médiation pourrait être initiée prochainement pour apaiser les tensions.