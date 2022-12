Koumpentoum : Un mécanicien viole et engrosse la fille de la grande sœur de sa femme

Une affaire de viol suivi de grossesse a atterri à la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda. Ousmane Sow dit Ousmane Ndiaye âgé de 21 ans, mécanicien, est accusé d’avoir violé et engrossé une fille de 15 ans malentendante du nom F. B. Diallo, fille de la grande sœur à sa femme. Malgré la constance de son accusatrice, il a nié les faits. Il risque 10 ans de réclusion criminelle.



Éclaboussé par une sale affaire de mœurs, le mécanicien Ousmane Sow dit Ousmane Ndiaye a été attrait à la barre de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda. L’affaire a ébruité quand l’adolescente de 15 ans ressentait des douleurs au niveau du bas-ventre.



F. B. Diallo a été conduite vers d’une structure sanitaire par sa mère Salimata Bâ. Après consultation, la commerçante a été informée de l’état de grossesse de sa fille.



Interrogée par sa maman, la sourde-muette avait tout bonnement désigné Ousmane Sow dit Ousmane Ndiaye qui n’est personne d’autre que le mari de sa sœur germaine comme étant l’auteur des faits. Contacté par les parents de la fille, le mis en cause a refusé la paternité du fœtus.



La famille de la victime a alors saisi le procureur de Tambacounda le 21 septembre 2021 à travers une plainte pour élucider l’affaire. Entendue à la brigade de la gendarmerie de Koumpentoum, la fille avait donné sa version des faits par des signes aux gendarmes enquêteurs. Elle désignait Ousmane Sow comme étant l’auteur de sa grossesse. Elle faisait aussi savoir qu’à cinq reprises, le mis en cause avait profité du moment où elle était seule à la maison pour venir l’y trouver et la forcer à des rapports sexuels dans la chambre de sa grand-mère.



Ousmane Sow, interrogé, niait dans un premier temps les faits à lui reprochés. Cependant, dans un second interrogatoire, il révélait qu’une fois il avait trouvé la fille seule dans son domicile avec sa petite sœur. Il ajoutait que F B Diallo était venue spontanément s’asseoir sur ses jambes et ils avaient commencé à flirter jusqu’à ce qu’il éjaculait sur ses parties intimes sans pénétration.



A la barre de la chambre criminelle du TGI de Tambacounda, la sourde muette par des signes, a encore réitéré ses déclarations alors que l’accusé a passé son temps à clamer son innocence. «Je n’ai jamais été mu par un désir sexuel envers la victime. Nous n’avons jamais eu de différend et je ne l’ai jamais touchée», déclare Ousmane Sow. Mais la maman de la victime l’a enfoncé. «Ousmane avait engrossé ma petite sœur qui n’avait que 17 ans avant de demander sa main et a réitéré les mêmes faits sur ma fille vulnérable», confie Salimata Bâ. A la question de savoir pourquoi elle n’avait pas dénoncé l’accusé, elle rétorque : «J’étais mariée à Thiès».



Pour le Procureur Aliou Dia, il n’y a pas l’ombre d’un doute : L’accusé Ousmane Sow dit Ousmane Ndiaye est coupable des délits de viol suivi de grossesse sur la fille F. B. D. En cela, Aliou Dia requiert 10 ans de réclusion criminelle à l’encontre de l’accusé. Pour la défense assurée par Me Cissé, il n’y a pas de dossier médical dans le procès-verbal qui atteste que la victime a été violée. Compte tenu de l’absence de preuves matérielles, l’avocat a sollicité de la chambre, le renvoi des fins de la poursuite à l’encontre de son client. La chambre a mis l’affaire en délibéré au 5 janvier 2023.