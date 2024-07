Koungheul : Le concept “une femme, un balai” adopté en marge de la journée Setal sunu Réew

La deuxième Journée nationale "SETAL SUNU REEW" a été encore célébrée ce samedi à Koungheul, à l'instar des autres localités du pays en présence de Momar Talla Ndao, secrétaire d'État en charge de L'Urbanisme, du préfet du département, Ousmane Niang, du maire Alioune Badara LY et de la présidente du conseil départemental, Socé Diop Dione avec le concours des habitants de la ville.





Pour cette seconde édition, la présidente du conseil départemental de Koungheul a adopté le concept "une femme, un balai". Ainsi Socé Diop Dione a indiqué qu'elle voulait lancer un appel à tous les citoyens en général et les femmes en particulier pour participer massivement à l'action citoyenne initiée par son excellence Monsieur le Président de la République afin de rendre Koungheul plus propre et plus attrayante.







Enfin, des opérations de nettoiement et d’assainissement au niveau de la commune de Koungheul en partant du marché central, aux alentours du centre de santé et du cimetière musulman ont été effectuées sous la supervision du préfet de Koungheul.