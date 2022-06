L'ancien ministre Mankeur Ndiaye se dit victime d' " injures et de menaces de mort" depuis sa dernière sortie

"Depuis hier j’enregistre des injures et des menaces de sévices physiques et de mort. Je prends à témoin l’opinion nationale et internationale. Je n’ai offensé personne. Je n’ai dit du mal de personne", écrit l'ancien patron de la diplomatie sénégalaise Mankeur Ndiaye.





Toutefois, ajoute-t-il, "Je continuer de plaider pour le dialogue politique et des élections inclusives".

Pour rappel, Mankeur Ndiaye a réagi, devant la situation de crise préélectorale née du rejet de la liste de Yewwi Askanwi aux législatives de juillet prochain, pour décrier les atteintes aux libertés. Une sortie qui a été mal perçue dans les rangs du pouvoir.