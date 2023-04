L'ANPEJ inaugure une boulangerie de 80 millions dans la commune de Kanel (région de Matam)

L’Agence nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ continue de jouer sa partition dans la mise en œuvre du programme XEYU NDAWNI en favorisant la création d’opportunités et le renforcement de l’employabilité des jeunes. Dans le cadre de l’opérationnalisation du Programme Réseau de Boulangerie et Pâtisserie initié par l’Agence, le Directeur général de l’ANPEJ , Tamsir Faye, en présence des autorités locales, dont le maire de la commune et le préfet du département et des partenaires de l’agence dans la mise en œuvre de cet important projet, a procédé ce vendredi 14 Avril 2023, à 11 heures à l’inauguration d’une boulangerie d’un coût de 80 millions de francs Cfa.





La boulangerie de Kanel qui intègre un programme de 11 boulangeries dont 9 sont déjà opérationnelles a déjà enrôlé 10 jeunes en leur offrant des emplois directs et plus de 60 personnes qui ont pu bénéficier d’emplois articulés à la distribution et à la vente. Ce dont se réjouit l’autorité en charge de l’agence qui stipule que « la mise en place des boulangeries participent à la prise en charge de façon qualitative à l’alimentation des populations et résolument de manière efficace à solutionner la lancinante problématique de la prise en charge de l’emploi des jeunes ».





Une boulangerie ouverte, est de l’avis du directeur, un gage de création d’emplois directs mais aussi d’emplois connexes liés au réseau de distribution et de vente. Saluant à cet égard, le facteur incubateur que joue la boulangerie dans le la création d’opportunités et le renforcement de l’employabilité des jeunes, Tamsir Faye, a magnifié « la vision politique du chef de l’Etat consacrée aux besoins des jeunes en termes de formation, d’emploi, de financement de projets et de soutien à l’entreprenariat et au secteur informel ». Avant d’informer l’assistance qu’ « en dehors du programme de la mise en place de boulangerie, l’Agence nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ)conduit d’autres programmes très structurants de développement ». A savoir, la construction de centres de compétences pour la prise en charge de la professionnalisation de l’artisanat dans le domaine du bois, de la machinerie agricole, de la couture et des BTP. Ce en plus des centres d’incubation qui ont presque la même configuration que les centres de compétences, en ce sens qu’ils plaident en faveur de la professionnalisation des artisans pour les permettre d’avoir des productions de qualité avec des produits plus compétitifs sur le marché surtout international pour générer de la richesse (..).