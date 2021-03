L'appel de Professeur Amsatou Sow Sidibé à Macky Sall : "L'heure est grave"

" Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, l’heure est grave ! Le pays est fortement secoué! En tant que Chef de l’Etat, vous êtes face à une grande responsabilité, vous êtes face à votre destin et surtout, vous êtes face au destin de votre peuple ! " interpelle l'universitaire dans un document reçu à Seneweb.Professeur Amsatou Sow Sidibé lance ainsi un appel solennelle au chef de l'État mais également au peuple sénégalais."Votre Peuple saigne et est dans le désarroi. Vous avez l’obligation de décrisper la situation ! Prenez les décisions sages et justes, pendant qu’il est encore temps! Au peuple sénégalais, je demande de préserver notre unité et notre bien commun, le Sénégal. Que la paix revienne rapidement au Sénégal !", prie Amsatou Sow Sidibé.