[Photos] L'armée opère à Saraya : 5 sites d'orpaillage clandestins démantelés et 377 personnes interpellées

En collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité, la Zone militaire n°5 a démantelé, dans le département de Saraya, cinq sites d'orpaillage clandestins et interpellé 377 personnes, dont 184 de nationalité étrangère.



Selon la Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa), c'est au cours d'une vaste opération dénommée "Senouya", menée dans la zone, entre le 13 et le 19 juin 2021.



La même source renseigne que d'importants matériels ont été saisis. Il s'agit d'une voiture de marque Toyota (L200), 137 groupes électrogènes, 31 marteaux-piqueurs, 6 pompes à eau, 80 cracheurs et 19 bidons d'essence, entre autres.



A noter, par ailleurs, qu'un débit de boissons clandestin a été démantelé par la brigade de gendarmerie de Saraya qui a saisi tout le matériel, selon toujours la Dirpa.