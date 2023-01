L'émouvant appel de El Hadji Guissé à Pape Alé Niang

Le doyen El Hadji Guissé s'est adressé au journaliste Pape Alé Niang qu'il invite à se ressaisir, à mettre un terme à sa grève de la fail et à accepter les soins. Dans une note reçue, le journaliste lance un appel émouvant à son confrère qui se trouve dans une situation très critique suite à sa détention. Voici son post.





Mon cher PAN (Pape Alé Niang),

Il est de mon devoir de te demander et même de te supplier au nom de la confraternité, des rapports qui nous lient depuis près de vingt ans aujourd'hui, de te demander de mettre un terme à ta grève de la faim.

Elle est légitime et je te comprends. Mais il y a plus important que tout cela c'est le combat continu pour une liberté de presse et d'opinion.





Au delà, il y a ta petite famille qui souffre et qui perd espoir de jour en jour. Pense mon frère à ces enfants innocents qui ne savent plus où trouver PAPA.





Le seul combat qui mérite d'être mené ce jour, est de se battre pour que tu retrouves la liberté.

PAN, ne nous abandonne pas. Tu dois rester avec nous, parmi les siens pour faire du Sénégal un pays sans journaliste prisonnier ou otage.