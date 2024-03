BTP : l'entrepreneur sénégalais, Dangote et les 70 millions F CFA

S. A. Ndiaye, entrepreneur en Bâtiment et travaux publics (BTP), est dans de beaux draps. Poursuivi pour faux en écritures privées de banque et abus de confiance, il risque deux ans de prison ferme. Une peine requise par le Procureur.



D’après le récit de L’Observateur, le prévenu est accusé d’avoir détourné l’argent du géant de la cimenterie Dangote. Sous contrat avec celui-ci pour la réalisation d’un forage d’un coût total de 174 millions de francs CFA, l’entrepreneur avait réclamé un acompte de plus de 69 millions pour démarrer les travaux.



Mais, pour percevoir le montant, Ndiaye devait prouver sa solvabilité en présentant une lettre de garantie. Sa demande rejetée par « une banque et une agence d’assurance », il se rapproche d’un de ses collègues qui le met en rapport avec son fils, agent à Post-Finances. A qui il paye 2,5 millions pour décrocher le fameux document qu’il s’empresse de présenter aux administrateurs de Dangote.



L’entrepreneur empoche ainsi près de 70 millions et s’engage le 20 janvier 2021, à livrer l’ouvrage dans trois mois. Ses ouvriers se mettent à la tâche mais les travaux seront interrompus peu après. Interpelé, le maître d’œuvre invoque une défaillance technique avant de disparaître dans la nature.



Il sera arrêté trois ans après, fin février 2024 par la Division des investigations criminelles (DIC) suite à un mandat d’amener signé par le Procureur de Pikine-Guédiawaye. Attrait à la barre hier, l’entrepreneur a déclaré avoir dépensé 58 millions pour les travaux déjà effectués. Il a même soutenu avoir remis les bordereaux et différentes factures des dépenses effectuées à Souleymane Diallo, le représentant de Dangote.



Ce que conteste la partie civile qui réclame 100 millions en guise de réparation.