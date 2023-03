L'État de New York accepte les crypto-monnaies comme moyen de paiement, et Metacade développe des projets de travail rémunéré (Work2Earn)

L'État de New York s'apprête à accepter les actifs numériques comme moyen de paiement, ce qui constitue une nouvelle actu haussière pour les crypto-monnaies. Cette actu coïncide avec plusieurs phases de presale rapidement fermées pour Metacade (MCADE), un projet qui pourrait bénéficier encore plus de l'évolution de la réglementation sur les crypto-monnaies.





L'État de New York annonce un nouveau projet de loi : Que pourrait signifier cette nouvelle haussière sur les crypto-monnaies pour Metacade ?





L'État de New York a récemment fait la une de l’actu des crypto-monnaies en raison de l'adoption d'un nouveau projet de loi. Le nouveau projet de loi de l'État de New York permettrait à ses résidents de payer les agences en crypto-monnaies. Cela comprend les amendes, les taxes et d'autres formes de paiement dans l'État de New York.





Ces actus positives concernant les crypto-monnaies indiquent clairement que les régulateurs américains commencent à avoir une opinion plus favorable à leur égard et pourraient commencer à reconnaître les crypto-monnaies comme un moyen de paiement accepté.





Les cryptos Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash ont tous été désignés comme des crypto-monnaies valides pour payer dans l'État de New York, ce qui constitue une bonne nouvelle pour le reste du Web3.





Le Web3 est un domaine de pointe en matière d'avancées technologiques, car la technologie blockchain a de nombreuses utilisations dans tous les secteurs d'activité. Metacade, une toute nouvelle plateforme GameFi qui fournit une série de services à ses utilisateurs, est un excellent exemple de l'utilité des applications décentralisées (dApps) soutenues par la blockchain.





L'une des fonctions clés de Metacade est son programme Work2Earn qui crée et annonce de nouveaux emplois pour les professionnels du secteur technologique. Cela démontre le grand potentiel de la plateforme, qui est à la fois une salle d'arcade axée sur la communauté et un projet de jeu blockchain complet.





L'utilité étendue de Metacade a attiré $10m en 16 semaines lors de sa presale de tokens MCADE, car de nombreux experts prédisent maintenant des rendements massifs pour les investisseurs précoces.





MCADE peut-il valoir 5 $ en 2025 ?





À la lumière des récentes nouvelles sur les crypto-monnaies qui ont révélé l'ampleur du succès de la presale de Metacade, le projet pourrait se préparer à exploser. Les experts prévoient un niveau de prix de 1 $ pour Metacade avant la fin de l'année 2023. Le nouveau token sera lancé sur les marchés et la plateforme sera progressivement déployée auprès de ses utilisateurs.





Après cela, il n’y aura aucune limite pour Metacade. Le token MCADE entrera dans la découverte des prix à la fin de la presale, alors que les marchés cryptos au sens large se remettront d'un hiver crypto prolongé.





Metacade est bien positionné pour une évolution rapide des prix. À partir de 2024, Metacade pourrait augmenter de plus de 100 fois, car le token a un objectif de prix de 5 $ pendant le marché haussier de 2025. Cela représenterait une augmentation de prix de 250 fois par rapport à la fin de la presale, faisant de Metacade l'un des meilleurs nouveaux projets dans le gaming blockchain.





Qu'est-ce que Metacade ?





Alors que l'État de New York accepte les crypto-monnaies et les actifs numériques tels que MCADE, le secteur du gaming blockchain semble prêt à révolutionner l'industrie elle-même. Metacade pourrait devenir un projet majeur dans cet espace, car il propose la plus grande collection de jeux d'arcade sur la blockchain et offre une expérience GameFi complète.





Chaque jeu de la plateforme Metacade intègre des mécanismes de gains. De plus, la plateforme vise à devenir un hub central pour tous les utilisateurs du Web3, en affichant les dernières tendances et en connectant les utilisateurs de manière inédite. L'une des principales fonctions est le grand potentiel de gain de la plateforme, qui va au-delà de l'arcade du metaverse, car plusieurs fonctions clés ont été spécialement conçues pour servir une plus grande variété d'utilisateurs dans le monde du Web3.





Comment fonctionne MCADE ?





MCADE fonctionne avec la plateforme Metacade. Les joueurs solo peuvent progresser à travers des niveaux infinis dans certains des jeux d'arcade en ligne les plus addictifs au monde, en gagnant des MCADE au fur et à mesure. Les joueurs compétitifs peuvent également participer à des tournois payants et tenter de battre tout le monde pour remporter des prix en crypto-monnaies.





Le hub communautaire de Metacade a été très populaire parmi la communauté blockchain, qui sera en mesure de gagner des récompenses MCADE en contribuant de plusieurs façons. Il peut s'agir de publier des critiques de jeux, de partager des alpha et d'interagir avec d'autres utilisateurs, car Metacade récompense les créateurs de contenu et encourage le partage des connaissances grâce au token MCADE.





La fonction Work2Earn de Metacade est une méthode révolutionnaire pour faire progresser la technologie blockchain. Elle connectera la communauté Metacade à des rôles rémunérés dans Web3 , allant de postes à temps partiel à des postes à temps plein. Cela peut augmenter la progression des projets blockchain et fournir un point d'entrée accessible aux amateurs de crypto-monnaies qui cherchent à démarrer une nouvelle carrière.





Après les dernières nouvelles sur les crypto-monnaies, MCADE vaut-il la peine d'être acheté ?





La presale du token MCADE est tendance en raison de son potentiel prometteur à long terme. L'État de New York apporte davantage de nouvelles haussières sur les crypto-monnaies et la presale du MCADE continue d'attirer des investissements importants. L'avenir du nouveau token semble donc très prometteur.





Metacade pourrait être l'une des meilleures opportunités d'investissement de l'année. Les récentes actus sur les crypto-monnaies ont montré une amélioration du marché, et la presale de crypto-monnaies de Metacade pourrait être le moment idéal pour s’y mettre. MCADE pourrait être l'ajout idéal à tout portefeuille d'investissement au prix actuel de $0.017, en particulier avec les actus de crypto-monnaies haussières sur l'État de New York qui va changer d’avis sur les actifs numériques.