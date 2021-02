L'État va réformer la loi sur la baisse du coût du loyer

La loi n°2014 – 03 du 22 janvier 2014, portant baisse des prix du loyer, sera réformée. C’est une annonce du secrétaire d’Etat chargé du logement, et de l’Hygiène publique, Mme Victorine Ndèye. La loi qui n’a pas été calculée sur la surface corrigée a contribué au renchérissement du prix du loyer.« Je tiens à vous rassurer que les travaux sont en cours pour la réforme de la loi de 2014 », a-t-elle déclaré au micro de la Rfm. Pour elle, certains acteurs n’ont pas joué le ’’franc jeu’’. C’est pourquoi la loi n’a pas eu le succès escompté. « Après 5 ans, quand on étudie la courbe, on voit que ça remonte. Ça retourne au niveau de 2014. On s’en désole. »Contrairement à l’effet recherché, cette loi sociale, après avoir créé des tensions entre bailleurs et locataires souvent poussés à la sortie, aura contribué à la flambée du coût du loyer dans la capitale, Dakar et sa banlieue.