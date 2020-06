L'histoire secrète entre Macky, Marième Faye et Mamadou Talla

Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, est au-devant de la scène de l'actualité, depuis la reprise avortée de la réouverture des classes. Prétexte pris par Le Quotidien pour dresser le portrait ainsi que le parcours scolaire et d'enseignant de celui que ses proches et parents surnomment "Thiouks". Et, que de révélations !





Né le 18 juin 1961 à Sinthiou Bamambé, département de Kanel, région de Matam, à l'est du Sénégal, Mamadou Talla a connu une enfance sans turbulence. Sur les bords du fleuve, il a bénéficié d'une éducation très axée sur sa culture Halpulaar.





Mamadou Talla fait partie de ceux qui ont scellé le mariage entre Macky Sall et Marième Faye qui fut son ancienne élève au lycée de Diourbel. Mieux, le jeune Talla passait ses vacances scolaires à Fatick, dans la chambre de l'actuel chef de l'État.





En effet, l'homonyme du président de la République, Macky Gassama, (ancien député-maire de Fatick et figure de proue du Parti socialiste) et la grand-mère maternelle du ministre Talla sont de même père et même mère. C'est dire que ses relations avec Macky Sall transcendent la politique.





Après son Bac au lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye en 1989, il intègre l'École nationale supérieure d'enseignement professionnel technique (Ensetp), avant de s'envoler pour la France où il fut professeur au lycée technique de Versailles.