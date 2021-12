L'hommage de Khalifa Sall à Lamine Diack : "Il fut pour moi un père"

Khalifa Sall a rendu un hommage posthume à l'ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme (1999-2015).





"J’ai appris avec une vive émotion le décès du président Lamine Diack. Il fut pour moi un père, un responsable politique et un ami. Premier président de la Confédération africaine d'athlétisme et ancien président de l’IAAF, Lamine Diack était un pilier du mouvement sportif sénégalais, africain et mondial", témoigne l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall.





Ainsi, il affirme qu'avec le rappel à Dieu du défunt, "le Sénégal perd un grand serviteur de l’Etat qui fût tour à tour Président du conseil municipal de Dakar, Secrétaire d’état à la jeunesse et aux sports et Député vice-président à l’Assemblée nationale".