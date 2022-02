L'hommage de Malick Gakou à Malick Sy Souris : "Il a tout donné pour le sport et particulièrement pour le football"

Le président du Grand Parti s'est dit très affecté par le décès, ce vendredi, de l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football. Malick Gakou a tenu à lui rendre hommage dans une note reçue.



" Le Sénégal vient de perdre le Président El Hadji Malick Sy Souris. Il fut un grand commis de l´Etat, un sportif émérite et un homme remarquablement bien. Un grand monsieur d'une extraordinaire sportivité dans l'âme", réagit l'ancien ministre qui évoque ses relations personnelles avec le défunt. "Son décès constitue une grande perte pour le Sénégal, l'Afrique et le Monde. Il a été pour moi un père et un conseiller d'une loyauté sacerdotale. Il me manquera pour toujours", témoigne-t-il.



Selon Malick Gakou toujours, Souris "a tout donné pour le sport et particulièrement pour le football. Une grande infrastructure sportive devrait porter son nom afin de maintenir éternel le symbole de sa passion pour le Sénégal", suggère-t-il.

Et d'ajouter : "Je garde de grands souvenirs de tous les instants passés avec lui. En cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condoléances à toute la famille, aux sportifs et à toute la nation sénégalaise. Paix et repos éternel à son âme", écrit l'ancien ministre des Sports.