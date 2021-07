L’ADEPME participe à la relance économique à travers le soutien aux PME impactées par la crise sanitaire

L’économie sénégalaise, à l’instar des autres économies du monde, n’est pas épargnée par la crise sanitaire de la COVID19. Le secteur privé nationala été le premier touché.

Les difficultés rencontrées par les entreprises peuvent ainsi se traduire par des annulations de commandes, des difficultés d’exporter, des problèmes de trésorerie, et même des arrêts d’activités dans certains secteurs comme le secteur du transport aérien ou l’hôtellerie.

Pour faire face aux terribles effets sanitaires et économiques de la crise de la COVID 19, le Sénégal s’est doté d’une stratégie de résilience et de relance de son économie avec le Plan d’Actions Prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A).

L’ADEPME, dans sa quête de participer de manière active à la stratégie de relance de l’État du Sénégal, a décidé d’accompagner 145 PME avec une moyenne de subvention de plus de 14 millions de FCFA.

C’est ainsi qu’une cérémonie de remise des prix aux 145 lauréats de la deuxième édition a été présidée ce mardi 06 juillet 2021 au CICES par Madame le Ministre du Commerce et des PME Assome Aminata DIATTA.

La subvention reçue permettra aux PME de financer des investissements favorisant la consolidation de leur compétitivité, d’éviter les difficultés de trésorerie et d’approvisionnement, de préserver les emplois et même d’en créer.

La subvention sera accompagnée d’un accompagnement sous renforcement de capacités managériales, d’appui à l’export, dans la démarche qualité et la formation professionnelle.

A noter que l’ADEPME a pu mobiliser des instruments financiers pour un éventuel financement complémentaire des PME.