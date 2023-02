[Saint-Val] L’amour dure trois ans, on aime un seule personne, les contraires s’attirent… : Le Oui/Non avec Coach Kiné

L’amour soulève bien des questionnements. Coach Kiné Ndiaye, CEO et fondatrice du cabinet de coaching KCC SOLUTIONS, spécialisé dans le développement personnel, l’épanouissement, la gestion du couple et l’équilibre entre la vie personnelle, professionnelle et familiale a décidé de se prêter à la série de questions /réponses.

2) L’amour existe-t-il réellement ?

OUI !!

Seulement l’Amour en mode « Walt Disney » et d’ « Hollywood » que nous appelons l’amour au « BISOUNOURS » n’existe pas !

Malheureusement, comme nous n’avons pas reçu une éducation amoureuse qui peut nous permettre de mieux gérer notre vie sentimentale, nous nous inspirons de ces séries qui nous écartent complètement de la réalité.

Ce qu’il faut retenir est que :

Le vrai amour existe mais c’est l’amour parfait qui n’existe pas.

Il ne suffit pas d’avoir des sentiments pour quelqu’un pour vivre le véritable amour.

Il y a un rapport de force qu’il faudra tenir en compte si nous souhaitons vraiment vivre pleinement cet amour.





“On aime qu’une seule personne mais on peut être amoureux de plusieurs personnes”





3) Est-ce qu’on aime une seule personne ?

Oui !

On aime qu’une seule personne mais on peut être amoureux de plusieurs personnes.

Aimer implique énormément de choses qu’on ne peut partager qu’avec une seule personne.

C’est pour cela on parle :

D’un côté de l’amour profond qui réunit ces trois éléments : Moi, L’autre, La relation.

De l’autre côté de l’amour orienté : on est amoureux de l’image qu’on se fait de l’autre, on est amoureux de ce que l’autre nous apporte.

Le plus souvent cet amour est basé sur l’idéalisation de l’autre : on aime son physique, son charme, sa confiance, son humour, ce que cette personne dégage.





“Notre réservoir d’hormones du plaisir se vide au fur du temps”





4) Est-ce que l’amour dure trois ans pour paraphraser Frédéric Beigbeder ?

Non !

C’est « l’amour passion » qui dure 3 ans, et ceci a été démontré de par des tests basés sur les modifications physiologiques qui se mettent en place après 3 ans de relation.

Notre réservoir d’hormones du plaisir se vide au fur du temps.

Et il devient plus difficile de déclencher du désir chez l’autre si l’hormone de l’attachement qui est l’ocytocine, n’est pas stimulée de temps en temps.

Pourtant, la « Saint Valentin » est l’occasion de stimuler cette hormone du plaisir grâce à quelques astuces très simples :

-Réserver un endroit insolite pour deux.

-S’offrir des cadeaux.

-Utiliser les messages vocaux de quelques secondes très chauds comme des amuse bouches en plein restaurant ,

-Opter pour un strip-tease visuel en montrant juste les parties sollicitées avec une ambiance lumineuse sexy.

-Se partager des vidéos hots pour stimuler l’imagination.

Tout ceci permet au couple de déclencher l’hormone du désir et de l’attachement pour maintenir la relation au-delà de 3 ans.

5) L’amour platonique existe-t-il ?

En réalité, l’Amour Platonique est un concept que peu de personnes pratiquent de nos jours.

Ce que je vois de par mes expériences de coaching, ce sont des couples qui se sont retrouvés dans cette situation, soit parce qu’ils vivent à distance, soit ils ont fait une séparation de corps suite à des problèmes de couple.

Donc toute relation sexuelle physique est écartée juste par circonstance mais ce n’est pas une chose voulue volontairement.





“Le coup de foudre n’existe pas”





Les contraires s’attirent ?





Oui !

La notion de challenge et de l’inaccessible sont mis en évidence ici.

Selon une étude, publiée dans le « Scientific Reports », des chercheurs ont en effet montré qu’attirance et différence font bon ménage.

Seulement c’est une chose d'attirer mais c’en est une autre de maintenir la relation à long terme.

C’est pour cela qu'à un certain niveau, une touche de ressemblance sur certains points s’impose pour une relation durable et épanouie.