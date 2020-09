L’ANACIM annonce des activités pluvio-orageuses sur l’ensemble du pays

L’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des activités pluvio-orageuses, au cours des prochaines 24 heures, sur l’ensemble du pays, précisant que ‘’ces perturbations pourraient occasionner des pluies faibles à modérées devenant fortes par endroits surtout dans les régions Sud et Centre-ouest’’.







En raison de la couverture nuageuse sur le territoire, renseigne la même source, la chaleur sera moins sensible au cours des prochaines 24 heures avec des maxima qui oscilleront entre 31° C à Dakar et 33° C à Podor.

‘’Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants seront de secteur Sud à sud-ouest et d’intensités faibles à modérées’’, ajoutent les prévisionnistes de la météo.