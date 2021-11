L’ancien ministre de l’Energie, Samuel Sarr entendu à la brigade de recherches

L’ancien ministre de l’Energie, Samuel Sarr, a été entendu, hier, dans l’affaire des deux milliards FCFA l’opposant à l’homme d’affaires, Cheikh Amar. Selon les révélations de Dakar actu repris par l’As Quotidien, le plaignant a aussi été entendu par les enquêteurs de la brigade de recherches de la gendarmerie.



Selon lui, les deux milliards prêtés à Samuel Sarr par l’homme d’affaires pour le compte de Me Wade depuis 2014, n’ont jamais été remis au pape du Sopi. C’est la raison pour laquelle, Cheikh Amar aurait décidé de porter plainte contre Samuel Sarr.



Cependant, ce dernier a battu en brèche ces accusations en soutenant que le plaignant voulait seulement lui soutirer de l’argent. C’est ainsi que Samuel Sarr a aussi porté plainte contre Cheikh Amar et son avocat Me Seydou Diagne. Cité par la source, Mbaye Kane Lo, témoin de Cheikh Amar qui avait également porté plainte contre Samuel Sarr a été auditionné.