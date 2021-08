L’APR suite au décès d’ABC: «Les dates et lieux de la levée du corps et des obsèques…»

L’Alliance pour la République perd un membre de taille. Ce, suite au rappel à Dieu du médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé, samedi 28 août, à l’hôpital principal de Dakar. Ainsi, à travers le Porte-parole national adjoint dudit parti, Abdou Mbow, la formation politique s’est fendu d’un communiqué pour pleurer «un homme engagé au service du peuple sénégalais». Ainsi, se remémore-t-on, il laisse le souvenir d’un homme d’une dimension humaine exceptionnelle.



«Le Président de l’Alliance pour la République, Macky Sall, le Secrétariat exécutif National de l’APR, le Directoire National de l’APR et tous les responsables, militants et sympathisants de l’Alliance pour la République, vous font part du décès de Maître Alioune Badara Cissé, Médiateur de la République et membre fondateur de l’APR. Le décès survenu ce samedi 28 Août 2021 à l’Hôpital Principal de Dakar », annonce l’APR.









« Alioune Badara Cissé était un homme engagé au service du peuple sénégalais»













Avant de poursuivre: «En ces circonstances douloureuses, le Président Macky Sall, Président de l’APR et tous les responsables, militants et sympathisants de son parti, présentent leurs condoléances les plus attristées à sa famille, à ses amis, mais aussi à tout le peuple sénégalais. Que Dieu, Le Tout Puissant lui accorde Son Infinie Miséricorde et l’accueille en Son Eternel Paradis ».

Ainsi, ils ont laissé entendre que «les dates et lieu de la levée du corps, ainsi que des obsèques seront communiqués ultérieurement ».