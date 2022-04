L’artiste Balla Ndao, victime collatérale du TER : son cri du coeur

Balla Ndao risque de perdre son atelier

Après Germaine Acogny, dont l'école des sables située à Toubab Dialaw menace d’être rasée, c'est au tour de l'artiste sculpteur, Balla Ndao, de connaître le même sort.





En prélude de la biennale de Dakar, prévue au mois de mai prochain, l'artiste est engagé dans un bras de fer avec les responsables en charge du déguerpissement pour les travaux du Train Express Régional. Son atelier de travail est menacé d'être réduit en poussière sans dédommagement ni accompagnement, alerte-t-il. Son staff s’en est plaint dans une publication





"A l'approche de cette 14ème édition de la Biennale de l'art africain contemporain qui va bientôt recevoir le monde de la culture du 19 Mai au 21 juin 2022.L' artiste sculpteur Balla Ndao, ce grand féru du fer, vit des moments très difficiles de préparation de cet événement majeur que notre pays devrait abriter. Son atelier, qui a vu naître ses créations à Sébikotane, est menacé de destruction à cause du prolongement des travaux du Train express régional de Diamniadio à l'Aéroport international Blaise Diagne.