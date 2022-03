L’ASPT et l’Office du Tourisme de Harlem veulent re-connecter les afro-descendants à l’Afrique

Les indicateurs sanitaires et économiques s’améliorent et laissent entrevoir la perspective d’une reprise durable de l’activité touristique au niveau mondial.





Dans ce sillage, l’Agence Sénégalaise de Promotion touristique (ASPT), en partenariat avec la compagnie nationale Air Sénégal SA reçoit une dizaine de professionnels du tourisme américain , membres du Harlem Tourism Board (Office du Tourisme de Harlem), dans le cadre d’un voyage de familiarisation avec l’offre touristique de la destination Sénégal.





Du 18 au 23 mars 2022, les Tour opérateurs et influenceurs américains sillonnent le pays de la Teranga à la rencontre de son offre touristique et culturelle ainsi que ces hauts lieux de mémoire.





L’Objectif de cet eductour (voyage de familiarisation et de prospection) est de booster les flux touristiques en provenance des États Unis vers la destination Sénégal, à travers la vente de packages adaptés.





L’ASPT, avec ses partenaires américains, ambitionnent d’organiser les voyages retour des afro-descendants et de la diaspora en Afrique, notamment sur l’île de Gorée et l'incontournable ‘’Maison des Esclaves’’.





Lieu de pèlerinage et de souvenir dédié à la traite négrière, la maison des Esclaves a été visitée par le Pape Jean Paul II, le président américain Barack Obama ou encore le héros de la lutte contre l'apartheid Nelson Mandela.

L’Office du Tourisme de Harlem, à la suite de cette visite de repérage, commercialisera auprès de la communauté afro-américaine, de la diaspora et du grand public américain des séjours au Sénégal.





L’île de Gorée, le festival de Jazz de Saint Louis, le Musée des Civilisations noires constituent les principales attractions lors de cette visite de prospection du Harlem Tourism Board, organisme très influent dans la promotion de la culture et de l’histoire afro-américaine.





Cet éductour, dont l’objectif principal est de stimuler les flux de voyageurs au départ du marché touristique nord-américain, va également permettre au partenaire de ce programme, la compagnie Air-Sénégal.SA de développer l’exploitation commerciale de sa nouvelle ligne Dakar- New York.





D’importantes personnalités dans le domaine du voyage et du tourisme américain participent à ce voyage de prospection.

Parmis eux, ,William Tony Rogers, Président de l'Office du tourisme de Harlem, Rosalind Cummings-Yeates Journaliste et auteur primée, spécialisée dans les voyages et la culture, Craig Harris, tromboniste de jazz, compositeur, Catherine Warren, productrice de films et documentariste.