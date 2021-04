L’ASPT et les acteurs touristiques du Nord ‘’veulent traverser la crise ensemble’’

Durant quatre tours d’horloges, l’inspection régional du tourisme (SRT), les représentants de l'Union régionale des artisans touristiques, du parc ornithologique de Djouj, de la réserve de Geumbeul, de Ndiael, de l'Association des guides de St Louis, des éco-guides et éco-gardes, de l'Association des Galeristes de St Louis, les hôteliers et restaurants, les agences de voyages, les organisateurs et promoteurs d’évènements et la chambre de commerce ont dénombré les nombreuses préoccupations et les perspectives de la Destination Saint-Louis.

La formation, l’exploitation des potentialités touristiques liés au patrimoine culturel et naturel de Saint Louis à travers ses sites classés, ses évènements festifs connus au niveau international, le renforcement de capacités (linguistiques, digitales), le développement de l’offre touristique (création de nouveaux circuits) et l’amélioration de la qualité de certains produits (restaurations d’édifices) constituent, selon les acteurs, des défis majeurs à relever avec l’ASPT. Du reste, les acteurs ont également plaidé pour une meilleure restructuration de l'offre écotouristique et du tourisme communautaire (nouveaux campements au niveau des parcs et réserves, facilités dans le domaine du transport) ainsi que le développement du Tourisme d’affaires (MICE) eu égard à l’arrivée de l’économie du gaz dans la région. La mise en valeur de l'artisanat local, le package des prix pour rendre plus accessible les parcs et les réserves aux visiteurs ont aussi été mentionnés par les acteurs, lesquels ont magnifié la démarche de l’ASPT notamment leur implication dans la mise en œuvre des plans de promotion de la destination Saint Louis. Pour sa part, l’ASPT a réitéré son engagement à poursuivre le partenariat avec l’OTSIS, de pérenniser son accompagnement dans l’organisation de grands évènements culturels phares ( Festival International de Jazz, les Régates, le festival ‘’Métissons’’ et ‘’Fanal de Saint-Louis’’), d’investir davantage dans des programmes de formation et de renforcement de capacités des agents intervenant dans le secteur touristique. Elle s’engage aussi dans l'accompagnement des acteurs dans la structuration des produits de niche, notamment l’Écotourisme, la gastronomie,le Tourisme Culturel et Religieux. L’Agence va, en outre, mettre à la disposition des acteurs des supports multilingues par pôle (français, anglais, espagnol, italien, allemand) ; et intégrer toute la chaîne de valeur dans une nouvelle stratégie digitale. Il est aussi prévu des Eductours, des voyages de presse pour davantage faire connaître les atouts du Pôle touristique Nord dans le marché sous régional et international. L’ASPT, dans le cadre de cette mission, se rendra également à Podor, à Dagana et à Lompoul.