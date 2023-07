L’Association internationale des Gendarmeries et forces de Police à statut militaire (FIEP) s'arme contre la montée des périls

La gendarmerie nationale a organisé le 09 juin 2023 une cérémonie d'ouverture de la troisième réunion de la commission de l'Association internationale des Gendarmeries et Forces de Police à statut militaire (FIEP). Cette assemblée internationale qui a regroupé des participants venus de 20 pays membres pour une durée de cinq jours se penchera sur les sujets d'intérêts généraux. Il s'agit de la migration irrégulière, du changement climatique, de la sécurité entre autres.









Quatrième pays africain membre de l'Organisation, le Sénégal a été choisi pour abriter cette rencontre. Le thème de cette assemblée présidée par le Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire, Moussa Fall est ‘’l'impact d'un conflit régional sur la sécurité publique dans les domaines de compétence des Forces de Gendarmerie et assimilées".





‘’Cette thématique met en évidence l'obligation d'éprouver les schémas d'organisation de nos forces de gendarmerie et de sécurité à statut militaire, et la nécessité d'une résilience absolue, afin de mieux répondre aux défis conjoncturels de sécurité publique, et ceux à venir, dans un environnement de crises sous régionales persistantes", a déclaré Moussa Fall.





Selon ce dernier, les forces de l’ordre font face "à un monde de toutes les confusions, qui conçoit la violence comme un réflexe d'autodéfense, d'autoprotection ou tout simplement comme une posture légitime d'expression démocratique de son indépendance. Il est malheureusement le fondement des conflits auxquels les gendarmeries et forces de sécurité à statut militaire sont appelées à apporter des réponses justes, légales mais surtout proportionnées."





Au demeurant, Moussa Fall est convaincu que les forces de gendarmerie et de sécurité militaire qui composent la FIEP ont un rôle prépondérant à jouer dans un monde en crise.









" Cette marche irréversible sous la cadence de la connectivité rapide, de l'interdépendance entre les sociétés, parfois confrontées à des conflits régionaux, et dont la bonne gestion recommande à la fois de l'entraide et de la solidarité", a indiqué Moussa Fall.