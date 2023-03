L’AUF invite des États de l’Afrique de l’Ouest à promouvoir la recherche-innovation

La recherche-innovation constitue aujourd’hui un des leviers importants du développement. C’est pourquoi l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) a lancé un projet pour sa revalorisation dans plusieurs États de l’Afrique de l’Ouest, notamment au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo.





Ce, pour contribuer à la création d’un environnement incitatif au transfert de technologies et à l’innovation durable. Ce projet dénommé "Valorisation des résultats de recherche et de l’innovation en Afrique de l’Ouest", se donne également pour objectif de mettre en réseau tous les acteurs de la recherche-innovation pour faciliter la coopération entre acteurs et permettre une systématisation du transfert de technologies. ‘’Il faut que l’impulsion soit donnée et que cette recherche et innovation se développe pour que véritablement qu’on puisse travailler sur cette question de l’évaluation.