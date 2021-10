L’avis d’Awadi: «Guy Marius Sagna a des raisons d’attaquer la gendarmerie»

Didier Awadi prend la défense de Guy Marius Sagna

Le délibéré du dossier opposant Guy Marius Sagna à la gendarmerie nationale est attendu au 14 octobre prochain. En fait, l’activiste a comparu, jeudi dernier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour diffusion de fausses nouvelles. Du coup, il est toujours en prison. Pis, il encourt deux ans dont 6 mois de ferme suite au réquisitoire du parquet.





Invité de l’émission Jury du dimanche ce 10 octobre, Didier Awadi a pris sa défense. «Guy Marius Sagna est le nom de quelque chose. Il faut regarder les idées qu’il agite et pas seulement le mettre en prison. Il est le nom d'une injustice, d'une corruption. C'est de cela qu'il s'agit. Si on le met en prison on ne peut pas empêcher cette injustice de continuer. Il est là pour nous rappeler qu'il y a de l'injustice, qu'il y a de la corruption, qu'il y a des problèmes dans notre société », a-t-il déploré.